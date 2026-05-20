Житель Нижегородской области стал фигурантом дела из-за выплат на детей в Коми

Житель Нижегородской области стал фигурантом уголовного дела после незаконного получения детских выплат в Коми. Об этом сообщили в прокуратуре Эжвинского района Сыктывкара.

По данным ведомства, отец троих детей летом 2024 года пытался оформить единое пособие в Нижегородской области, однако получил отказ — доход семьи превысил установленный прожиточный минимум.

После этого мужчина подал аналогичное заявление в Коми, где прожиточный минимум выше, а значит и условия для назначения пособия отличаются. Выплату ему одобрили, хотя фактически семья в республике не проживала.

С августа 2024 года по июль 2025 года мужчина получил почти 650 тысяч рублей. Проверка прокуратуры установила, что ни он, ни его дети в Коми никогда не жили.

Материалы проверки передали в полицию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Расследование находится на контроле прокуратуры.