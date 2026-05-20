Директор подрядной организации получил штраф после проверки стройки коллектора

Директора строительной компании оштрафовали за невыполнение требований прокуратуры Сыктывкара. Нарушения выявили при проверке строительства напорного канализационного коллектора от поселка Краснозатонский до ЛДК.
Как сообщили в прокуратуре, в работе подрядной организации обнаружили нарушения градостроительного законодательства и требований охраны труда. Руководителю компании внесли представление с требованием устранить нарушения.
Однако в установленный законом срок ответ в надзорное ведомство не поступил, как и документы, подтверждающие принятые меры.
После этого в отношении директора возбудили административное дело за умышленное невыполнение законных требований прокурора. Мировой судья Выльгортского судебного участка назначил руководителю штраф.