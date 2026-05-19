Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 21:44

В Коми с конца апреля ищут пропавшего Владимира Семяшкина

К поискам 66-летнего мужчины просят подключиться добровольцев
Источник:kp.ru
Фото: «ЛизаАлерт»

Фото: «ЛизаАлерт»

В Усинске разыскивают 66-летнего Владимира Семяшкина, местонахождение которого неизвестно с 28 апреля 2026 года. Информацию о поиске распространил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Коми.

Сообщается, что пропавшему 66 лет, он худощавого телосложения, рост около 180 сантиметров, волосы темно-русые. В день исчезновения мужчина был одет в плащ и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Семяшкина, просят сообщить по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также требуется помощь добровольцев в поисках.