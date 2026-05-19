В Коми с конца апреля ищут пропавшего Владимира Семяшкина

В Усинске разыскивают 66-летнего Владимира Семяшкина, местонахождение которого неизвестно с 28 апреля 2026 года. Информацию о поиске распространил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Коми.

Сообщается, что пропавшему 66 лет, он худощавого телосложения, рост около 180 сантиметров, волосы темно-русые. В день исчезновения мужчина был одет в плащ и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Семяшкина, просят сообщить по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также требуется помощь добровольцев в поисках.