В Коми с июня введут особый противопожарный режим

В Усинске, Инте и Воркуте режим введут с середины июня

В Коми с наступлением лета планируют ввести особый противопожарный режим. Соответствующий проект постановления подготовила республиканская служба ГО и ЧС.

Согласно документу, в южных и центральных районах республики ограничения начнут действовать с 1 июня, а в Усинске, Инте и Воркуте — с 15 июня. Меру вводят для обеспечения пожарной безопасности на фоне сезонного повышения температур.

На период действия особого режима в населённых пунктах, садоводческих товариществах и на землях сельхозназначения запретят огневые работы. Исключение сделают только для аварийно-восстановительных работ.