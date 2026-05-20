В Коми пропал 41-летний мужчина: его ищут четвертый день

Фото: "Лиза Алерт"

В Инте ищут пропавшего Клинцова Ивана Николаевича 1984 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 41-летний мужчина пропал в воскресенье, 17 мая. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего – 170 сантиметров, он худощавого телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. Мужчина был одет в черную жилетку, коричневый свитер, черные джинсы и черно-синие кроссовки.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (904) 232-78-68, 8 (900) 979-47-79, 8 (800) 700-54-52 или 112.