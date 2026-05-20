В Сыктывкаре директор ООО задолжал работникам в 3,9 млн рублей: его будут судить

В Коми директор ООО пойдет под суд за долг перед работниками в 3,9 млн рублей

В Сыктывкаре директора общества с ограниченной ответственностью обвиняют в невыплате заработной платы работникам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Компания занимается заготовкой и переработкой леса. С февраля 2025 года по май 2026 года директор не полностью выплачивал зарплату сотрудникам. При этом поступающие деньги расходовались на производственные нужды. В общей сложности сотрудникам задолжали более 3,9 млн рублей.

«Потерпевшими по уголовному делу признаны 28 человек», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что фигурант признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.