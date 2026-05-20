Житель Коми до смерти избил мужчину: его будут судить

До смерти избивший человека житель Коми пойдет под суд

Ранее судимого 33-летнего жителя Сосногорска обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в марте в квартире на улице Комсомольской. У жителя Коми возник конфликт с 53-летним мужчиной. Фигурант жестоко избил оппонента, в том числе с использованием стула. В результате пострадавший скончался на месте. Обвиняемый скрылся, однако вскоре его задержали полицейские.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.