В Коми двое иностранцев создали экстремистскую организацию в ИК: возбуждено уголовное дело

ФСБ завела уголовное дело о создании экстремистской организации в колонии в Коми

Управление ФСБ по Коми завело уголовное дело в отношении двух неоднократно судимых граждан Центральной Азии и Закавказья о создании и участии в экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Одного из иностранцев в 2009 году приговорили к 20 годам лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности и против собственности. Другого в 2023 году посадили на 10 лет за преступление, связанное с посягательством на жизнь и здоровье.

В ИК-25 фигуранты были участниками международного экстремистского движения. Они пропагандировали криминальную идеологию этой структуры среди спецконтингента. Кроме того, сообщники призывали других заключенных к дезорганизации деятельности ИК с целью послабления режима содержания и создания благоприятных условий отбывания наказаний.