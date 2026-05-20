В Коми потушили девять лесных пожаров

В Коми произошло девять лесных пожаров с начала 2026 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Коми произошло в общей сложности девять лесных пожаров. Об этом сообщил заместитель директора республиканского лесопожарного центра Игорь Шустиков.

По его словам, семь из девяти пожаров произошли из-за человеческого фактора. По предварительным данным, пять из них зафиксировали около водных объектов. Как пояснил Шустиков, местные жители оставили непотушенными костры либо же неосторожно обращались с огнем. Еще в двух случаях причинами возгораний стали грозы.

Среди муниципалитетов Коми больше всего пожаров зафиксировали в Усть-Цилемском районе. Там произошло сразу пять таких случаев. К настоящему времени все возгорания удалось ликвидировать.