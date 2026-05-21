Жителя Сыктывкара осудили за смертельное ДТП на трассе в Коми

Сыктывдинский районный суд Коми вынес приговор 47-летнему жителю Сыктывкара по делу о смертельном ДТП, произошедшем на трассе «Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар». Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как установил суд, водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, совершая обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен» и дорожной разметки, запрещающей маневр. Во время обгона произошло столкновение с автомобилем Lada Largus, двигавшимся навстречу.

В результате аварии водитель Lada погиб на месте происшествия.

Суд признал сыктывкарца виновным и назначили 1 год и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, а также лишили права управления транспортными средствами на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.