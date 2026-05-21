В Печоре перестали отправлять тела умерших в Ухту

В Печоре новый модульный морг начал работу в ограниченном режиме. Как сообщили 20 мая в Минздраве Коми, необходимость перевозить тела умерших для проведения исследований в Ухту полностью отпала.

Напомним, в марте 2026 года в соцсетях появились фотографии разрушенного здания старого морга. Тогда в ведомстве пояснили, что в неэксплуатируемом помещении частично обрушилась кирпичная кладка стены, при этом кровля не пострадала. На время решения проблемы тела умерших направляли в Ухту за счет больницы.

Параллельно в Печоре завершалось строительство нового модульного патологоанатомического отделения. В апреле Минздрав сообщал, что объект уже введен в ограниченную эксплуатацию и проходит процедуру лицензирования.

Для соответствия санитарным требованиям печорская ЦРБ устранила замечания Роспотребнадзора, в том числе связанные с системой вентиляции. Повторная проверка подтвердила соблюдение всех норм. Сейчас идет оформление финального санитарно-эпидемиологического заключения, необходимого для получения лицензии.

Кроме того, для экологической безопасности в учреждении установят современную систему очистки и обеззараживания сточных вод. Завершить работы планируется в июне 2026 года.