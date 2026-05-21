В Коми женщину осудили за тяжкое ранение сожителя ножом

Осужденную взяли под стражу прямо в зале суда

В Вуктыле суд вынес приговор местной жительнице, которая во время ссоры ударила ножом своего сожителя. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как установил суд, ночью 21 февраля 2026 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужчиной в квартире по месту проживания. Поводом стали высказанные в грубой форме претензии сожителя по поводу грязи и беспорядка на кухне. Во время конфликта женщина нанесла мужчине удар ножом в живот.

Пострадавший получил проникающее колото-резаное ранение брюшной полости, которое квалифицировали как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Подсудимая полностью признала вину и не оспаривала обстоятельства произошедшего. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.