В Сыктывкаре от клещей обработают почти 430 тысяч квадратных метров территорий

Власти расширили перечень зон, где будут снижать риск присасывания клещей

В Сыктывкаре в 2026 году акарицидной обработкой охватят почти 430 тысяч квадратных метров городских территорий. Как сообщили в Управлении ЖКХ, это на 30% больше, чем годом ранее.

Увеличение связано прежде всего с расширением площадей кладбищ, где теперь будут обрабатывать не только основные дорожки, но и проходы, а также участки с зелеными насаждениями.

В столице Коми уже утверждены сроки и перечень территорий, подлежащих противоклещевой обработке. Работы пройдут в два этапа: первый — до 11 июня, второй — с 13 июля по 10 августа.

Под обработку попадут скверы, аллеи, памятные места, кладбища, парки и другие общественные пространства. В числе крупнейших территорий — парки имени Кирова и Мичурина, парк в микрорайоне Строитель, Беличий парк и другие популярные места отдыха.

В мэрии отмечают, что акарицидная обработка проводится для снижения риска присасывания клещей в местах массового пребывания людей. Работы выполняются сертифицированными препаратами с соблюдением требований безопасности.