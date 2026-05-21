В Коми трагически завершились поиски 41-летнего мужчины

В Инте нашли пропавшего мужчину 1984 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 41-летний мужчина пропал в воскресенье, 17 мая. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Мужчина был одет в черную жилетку, коричневый свитер, черные джинсы и черно-синие кроссовки.

Позднее стало известно, что мужчину нашли мертвым. При каких обстоятельствах он скончался, не уточняется. Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент нет.