Оператор выплатит компенсацию пострадавшей от мошенничества сыктывкарке

Оператор связи выплатит компенсацию морального вреда 88-летней жительнице Сыктывкара, пострадавшей от мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Мошенники звонили сыктывкарке через иностранных операторов связи. Выяснилось, что преступники использовали программное обеспечение для подмены номеров. Согласно законодательству, оператор обязан передавать звонки с указанием реального номера.

«Если вызов поступает из иностранной сети, но определяется как российский, компания должна заблокировать соединение до подтверждения его подлинности», – пояснили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что требования были нарушены. Оператор пропустил трафик с подмененной нумерацией. Мировой судья привлек компанию к административной ответственности. Кроме того, с организации взыскали компенсацию морального вреда в пользу женщины. Речь идет о 3 тысячах рублей.