В Сыктывкаре медики скорой помощи оказывали помощь мужчине, а тот на них напал

В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего мужчину, напавшего на работника скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведмоства.

Из машины скорой помощи поступил тревожный сигнал. На место прибыли росгвардейцы. Медик рассказал, что мужчина, которому оказывали помощь, начал вести себя агрессивно. Пациент напал на сотрудника. Дебошир хватал работника за одежду и ударил кулаком в область груди.

«Сотрудники вневедомственной охраны задержали 35-летнего нарушителя и доставили его в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства», – говорится в сообщении.