Двое жителей Коми пытались продать полкило наркотиков: их будут судить

Двое жителей Коми пойдут под суд за попытку продать более 500 граммов наркотиков

В Коми 32-летнего жителя Сыктывкара и его 21-летнего сообщника из Усинска обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В мае 2025 года обвиняемые решили торговать коноплейи. Сыктывкарец покупал, фасовал и перевозил наркотики в Усинск. Там запрещенное вещество продавал сообщник. Через месяц фигурантов задержали. У них изъяли более 450 граммов конопли.

«Кроме того, житель Усинска оказался причастен к незаконному обороту гашиша – сотрудники полиции изъяли у него 88 граммов этого наркотического средства», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что жители Коми признали свою вину. Уголовное дело направили в Усинский городской суд.