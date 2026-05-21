НовостиПроисшествия21 мая 2026 13:30

Двое жителей Коми пытались продать полкило наркотиков: их будут судить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коми 32-летнего жителя Сыктывкара и его 21-летнего сообщника из Усинска обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В мае 2025 года обвиняемые решили торговать коноплейи. Сыктывкарец покупал, фасовал и перевозил наркотики в Усинск. Там запрещенное вещество продавал сообщник. Через месяц фигурантов задержали. У них изъяли более 450 граммов конопли.

«Кроме того, житель Усинска оказался причастен к незаконному обороту гашиша – сотрудники полиции изъяли у него 88 граммов этого наркотического средства», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что жители Коми признали свою вину. Уголовное дело направили в Усинский городской суд.