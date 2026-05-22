В Сыктывкаре суд защитил жилищные права вдовы бойца СВО

Суд в Коми встал на сторону супруги погибшего участника СВО

Эжвинский районный суд Сыктывкара встал на сторону супруги погибшего участника специальной военной операции, признав за ней право пользования жильем.

Женщина просила включить ее в договор найма квартиры, предоставленной супругу — участнику СВО. Однако администрация Эжвинского района отказала, указав, что доверенность не давала полномочий на вселение в жилье.

Суд счел отказ необоснованным. Было установлено, что супруги проживали в квартире одной семьей, вели совместное хозяйство и рассматривали жилье как постоянное место жительства.

В итоге суд обязал администрацию включить женщину в договор найма как члена семьи нанимателя. Решение пока не вступило в законную силу.