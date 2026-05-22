НовостиОбщество22 мая 2026 6:00

Супруги из Усть-Цильмы отметили золотую свадьбу после 50 лет совместной жизни

Евгения и Александру Поздеевых чествовали в Международный день семьи
В Усть-Цильме чествовали супругов, проживших вместе полвека

Жители Усть-Цилемского района Евгений Петрович и Александра Петровна Поздеевы в начале мая отметили 50-летие совместной жизни. Торжественная церемония чествования супругов прошла в Международный день семьи в Центральной библиотеке имени Олега Чупрова в селе Усть-Цильма, сообщает пресс-служба Минюста Коми.

Мероприятие состоялось в рамках муниципального проекта «Ступени женского счастья». Во время церемонии супруги поставили подписи в Почётной книге юбиляров, подтвердив желание и дальше идти по жизненному пути вместе и оставаться примером для детей и внуков.