«Продиктуйте СНИЛС»: в Сыктывкаре раскрыли новую уловку мошенников

Аферисты выдают себя за сотрудников мэрии Сыктывкара

В Сыктывкаре мошенники начали использовать новую схему обмана, нацеленную на пожилых людей. Об этом предупредил глава городской администрации Максим Мартышин.

По его словам, аферисты звонят на домашние телефоны, представляются сотрудниками мэрии и просят продиктовать номер СНИЛС. После этого убеждают пенсионеров записать под диктовку «заявление на получение льгот и государственных наград», а затем приглашают прийти в якобы существующий кабинет №15 в мэрии.

Мартышин подчеркнул, что такого кабинета в здании администрации нет, а сотрудники никогда не решают подобные вопросы по телефону и не запрашивают персональные данные.