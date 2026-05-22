В Коми выставили на продажу бывшие техникумы и гараж за 18 млн рублей

Власти Коми продают аварийные здания и гараж в трех городах

В Коми объявили аукционы по продаже трех неиспользуемых объектов государственной недвижимости. Власти рассчитывают вовлечь неликвидные активы в экономический оборот, сократить расходы на их содержание и пополнить бюджет. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 1 июня.

В Сыктывкаре на улице Первомайской продается двухэтажное деревянное здание площадью 1,6 тысячи квадратных метров, ранее принадлежавшее автомеханическому техникуму. Постройка 1933 года находится в аварийном состоянии, степень износа достигает 65%. Начальная стоимость объекта с земельным участком — 6,4 млн рублей.

В Сосногорске на торги выставили трехэтажный учебный корпус бывшего технологического техникума площадью 2,2 тысячи «квадратов». Здание требует капитального ремонта, включая замену кровли и инженерных сетей. Его стартовая цена — 8,5 млн рублей.

В Ухте предлагают приобрести гаражный комплекс площадью 782 квадратных метра на проспекте Космонавтов. Объект оценили в 3,2 млн рублей, отметив его возможную привлекательность для бизнеса.

В Минимущества Коми считают, что продажа поможет сократить объем аварийной госсобственности и принесет дополнительные доходы бюджету.