В Сыктывкаре столкнулись Chevrolet и Kia: пострадали два человека

В четверг, 21 мая, в Сыктывкаре столкнулись Chevrolet Epica и Kia Rio, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла около 14.05 в Эжвинском районе. Мужчина 1970 года рождения ехал за рулем Chevrolet по улице Лесной со стороны Новоселов в сторону Ухтинского шоссе. На перекрестке с Островского водитель врезался в Kia.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель Kia 1956 года рождения и его пассажирка 1965 года рождения получили ушибы мягких тканей головы. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.