В Коми УАЗ врезался в столб: пострадали два человека

В пятницу, 22 мая, в Воркуте УАЗ врезался в столб, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 3.50. Молодой человек 2005 года рождения ехал за рулем УАЗа по улице Усинской. Напротив дома №21 водитель не справился с управлением. Из-за этого автомобиль врезался в металлический столб.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель получил ушиб шейного отдела позвоночника и поверхностную рану брови. У пассажира 2004 года рождения диагностировали перелом бедра. Его увезли в больницу.