В Сыктывкаре риелтор украла у женщины 4 млн рублей

В Сыктывкаре риелтора подозревают в присвоении около 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась сыктывкарка 1965 года рождения. Горожанка рассказала, что в июле 2025 года получила компенсацию в размере 7,5 млн рублей по программе переселения из ветхого жилья. Все эти деньги женщина отдала риелтору, с которой была знакома много лет и не сомневалась в его порядочности.

Специалист пообещала помочь купить две квартиры. Одна из них – для дочери жительницы столицы Коми – была приобретена за 3,45 млн рублей. Квартиру удалось найти только в феврале 2026 года. Сыктывкарка передала 100 тысяч рублей в качестве задатка.

«Однако спустя два месяца женщина выяснила, что сделка затягивается, а никаких документов на руках у нее нет. На попытки выяснить причину задержки оформления права собственности знакомая приводила различные доводы, не называя конкретных сроков», – говорится в сообщении

Выяснилось, что подозреваемая потратила на собственные нужды около 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.