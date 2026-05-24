Под Сыктывкаром у Дырносских дач заметили медведя

Есть риск выхода дикого животного на проезжую часть

Жителей Сыктывкара предупредили о появлении медведя в районе Дырносских дач. Дикое животное заметили возле объездной дороги у газопровода.

По словам очевидцев, вечером 22 мая около 19:00 медведь находился на участке газопровода, после чего ушел в сторону лесного массива. При этом сохраняется риск повторного выхода зверя к дороге.

Горожан, дачников и водителей просят соблюдать повышенную осторожность при передвижении в этом районе и быть особенно внимательными, особенно в вечернее время. При встрече с диким животным рекомендуется не приближаться к нему и не пытаться привлечь внимание.