НовостиОбщество24 мая 2026 8:07

Под Сыктывкаром у Дырносских дач заметили медведя

Хищника видели возле объездной дороги у газопровода
Есть риск выхода дикого животного на проезжую часть

Жителей Сыктывкара предупредили о появлении медведя в районе Дырносских дач. Дикое животное заметили возле объездной дороги у газопровода.

По словам очевидцев, вечером 22 мая около 19:00 медведь находился на участке газопровода, после чего ушел в сторону лесного массива. При этом сохраняется риск повторного выхода зверя к дороге.

Горожан, дачников и водителей просят соблюдать повышенную осторожность при передвижении в этом районе и быть особенно внимательными, особенно в вечернее время. При встрече с диким животным рекомендуется не приближаться к нему и не пытаться привлечь внимание.