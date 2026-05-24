В Коми выставили на продажу старые УАЗы и дорожную технику

Министерство имущественных и земельных отношений Коми объявило аукционы по продаже ненужного республике имущества. На торги выставлены спецтехника и автомобили, большинство из которых требуют ремонта.

В Усинске продают асфальтоукладчик LeeBoy 2005 года выпуска за 1,5 млн рублей, два дорожных катка стоимостью по 1,425 млн рублей, трактор «Четра-11» за 1,59 млн рублей, а также прицеп-заливщик швов за 71,5 тысячи рублей.

Кроме того, в селах Корткеросского района выставили три автомобиля УАЗ. В Нившере продается «буханка» 2006 года выпуска за 106,6 тысячи рублей, в Сторожевске — два «УАЗ Патриот» 2006 и 2009 годов стоимостью около 115–118 тысяч рублей.

В Минимущества Коми пояснили, что продажа низколиквидного имущества позволит сократить расходы на его содержание и пополнить республиканский бюджет. Подать заявку на участие в торгах можно до 5 июня.