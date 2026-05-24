НовостиПроисшествия24 мая 2026 12:15

В Коми молния спровоцировала пожары в двух населенных пунктах

Пожары произошли в Сторожевске и Диасёръе
Спасатели оперативно ликвидировали возгорания

В Коми зафиксировали два пожара, предварительной причиной которых стали грозовые разряды.

В селе Сторожевск возгорание произошло в частном доме, расположенном по Южному переулку. Огонь был ликвидирован на площади 30 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могла стать молния.

Еще одно возгорание произошло в селе Диасёръя, где загорелась зимняя кухня на улице Чапаева. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Предварительной причиной также называют грозовые разряды.

В обоих случаях обстоятельства происшествий уточняются.