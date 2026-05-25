Североатлантические циклоны принесут в Коми дожди и порывистый ветер

Погоду в Коми на предстоящей неделе продолжат определять североатлантические циклоны. Уже в субботу один из них принесет в южные районы республики кратковременные дожди с грозами.

По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются часто и будут различной интенсивности. В отдельные дни возможны грозы и усиление ветра.

Температурный фон в западной части Коми останется в пределах климатической нормы, тогда как на востоке республики ожидается более теплая погода — с положительной аномалией до +4 градусов.

Преобладающая температура воздуха ночью составит от +5 до +12 градусов, днем — +18…+23°. На севере региона, а также местами на крайнем юге в отдельные дни будет прохладнее — от +12 до +17°.

В Воркутинском районе в начале недели прогнозируются дождь со снегом. Ночью температура воздуха может опускаться до -2…+3°, днем — подниматься до +5…+10°.