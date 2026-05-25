Медики сообщили о росте заболеваемости туберкулезом в Коми

Жителям Коми напомнили о важности флюорографии на фоне роста туберкулеза

В Коми в первые месяцы 2026 года увеличилось число выявленных случаев туберкулеза. По данным специалистов, показатель вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом медики подчеркивают, что ситуация не считается критической. Многие случаи заболевания удается обнаружить на ранней стадии благодаря профилактическим обследованиям.

Основным методом диагностики туберкулеза остается ежегодная флюорография. Для детей специалисты используют пробу Манту и диаскинтест, которые помогают своевременно выявить возможное заболевание.

Врачи напоминают, что регулярные обследования позволяют обнаружить туберкулез до появления тяжелых симптомов, что значительно повышает шансы на успешное лечение. Также медики рекомендуют не отказываться от вакцинации, поскольку она помогает снизить риск развития тяжелых форм заболевания.