В Сыктывкаре на Тентюковской начали асфальтировать тротуары

В Сыктывкаре продолжается ремонт улицы Тентюковской. Как сообщили в предприятии «Дорожное хозяйство», подрядчик приступил к асфальтированию тротуаров.

Работы ведутся в районе ЖК «Атлантида», где обустраивается новый остановочный пункт, а также на перекрестке с улицей Ветеранов. Здесь уже изменили радиус поворота, выпрямили перекресток, привели в порядок тротуары и подходы к пешеходному переходу.

В дальнейшем подрядчику предстоит уложить второй слой асфальтобетонного покрытия на проезжей части, а также перенести пешеходные переходы и автобусные остановки.

В «Дорожном хозяйстве» сообщили, что завершить ремонт планируют до конца июня 2026 года. Сейчас готовность двух участков Тентюковской — от Петрозаводской до Ветеранов и от Ветеранов до Октябрьского проспекта — оценивается в 42–45%. При этом подрядчик пообещал ускорить темпы работ, чтобы сдать объекты в срок.