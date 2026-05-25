НовостиОбщество25 мая 2026 6:30

В Коми дети стали виновниками четырех пожаров с начала года

Детская шалость с огнем остается одной из причин возгорани
Родителей призвали внимательнее следить за детьми

С начала 2026 года в Коми зарегистрировано четыре пожара, причиной которых стали действия несовершеннолетних. Об этом сообщили инспекторы Госпожнадзора, подводя статистику возгораний.

Специалисты отмечают, что детская неосторожность при обращении с огнем по-прежнему остается одной из причин возникновения пожаров.

В связи с этим сотрудники надзорных органов напоминают родителям о необходимости чаще проводить с детьми беседы о правилах пожарной безопасности, а также не оставлять без присмотра спички, зажигалки и другие потенциально опасные предметы.

Инспекторы подчеркивают, что даже незначительная шалость с огнем может привести к серьезным последствиям.