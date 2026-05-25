На площадке «под часами» в Сыктывкаре вновь поставят качели

Фото: мэрия Сыктывкара.

В Сыктывкаре сбылось то, о чём давно говорили: на площадке «под часами» в центре города снова ставят качели.

Мэр города Максим Мартышин рассказал в соцсетях, что два года назад их убрали по требованию прокуратуры. Тогда проверяющие нашли нарушения ГОСТа – старые качели не держали раскачку и не имели безопасной зоны приземления. Проще говоря, на них можно было улететь в небо, а вот обратно вернуться – с риском для здоровья.

Завод-изготовитель переделал конструкцию по стандартам. Новый аттракцион смонтируют до конца недели. Горожане снова смогут ощутить тот самый полёт, только уже без опасных кульбитов.

– «Крылатые качели» возвращаются, но теперь всё строго: взлетай, сколько хочешь, но жёсткого падения не предполагается. В ближайшие дни их откроют, и главное – не забывайте про осторожность! – напоминают в мэрии.

