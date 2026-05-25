В Коми в середине июня пройдёт IV гастрономический фестиваль «В каше — сила наша!»

Фото: администрация Корткеросского района.

Солнце печет вовсю, ветер играет с листвой, а в воздухе уже витает дымок от костров – самое время взяться за ложки! 13 июня в Корткеросском районе, в Мадже, пройдёт IV гастрофестиваль «В каше – сила наша!» (0+). Лучшие кулинары района сразятся за звание мастера каши: чтобы вышло наваристо, душисто и ложка стояла гордо. Вход свободный.

Что ждёт гостей:

— Чугунки на открытом огне – это вам не кухонная плита;

— Дегустация без остановки – уйдете полными и довольными;

— Концерт, где будет шумно и весело;

— Ярмарка handmade-сувениров и мастер-классы для всех возрастов;

— Велоэкскурсии, активные игры для непосед и живая музейная экспозиция.

Почему стоит приехать?

Потому что здесь не надо искать счастье в очередях – оно само прибежит к вам в тарелке с горячей кашей. Зовите семью, друзей, соседей в Маджу – всех, кто любит вкусную еду и душевные праздники. Тут вас накормят, насмешат и зарядят энергией до следующего лета. Никакой скуки: только жар углей, звон посуды и битва поваров!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре этим летом разобьют 38 цветников

Самый большой цветник появится у монумента Трудовой славы (подробности)