В Сыктывкаре пьяный водитель попал в колонию и лишился машины

Эжвинский районный суд Сыктывкара признал 37-летнего местного жителя виновным в повторном вождении в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Ранее сыктывкарца уже судили за езду в нетрезвом виде. Прав горожанин никогда не получал. Вечером 8 декабря 2025 года пьяный мужчина разъезжал по улицам Эжвы за рулем автомобиля «Лада Приора». Легковушку остановили правоохранители. Освидетельствование показало, что водитель пьян.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя Коми виновным. Его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему на четыре года запретили садиться за руль. «Приору» конфисковали в доход государства.

«Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.