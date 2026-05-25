Бастрыкину доложат по уголовному делу об аварийном доме в Сыктывкаре

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом находится в местечке Дырнос. Его построили в 1967 году. В 2018 году здание признали аварийным. Две жившие там семьи должны были расселить в 2022 году, но этого не произошло. В июле 2024 года дом частично уничтожил пожар. В итоге сыктывкарка, имеющая на иждивении ребенка, лишилась единственного жилья. Теперь ей приходится жить в квартире, арендованной за свой счет.

«Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к предоставлению семье благоустроенного жилья не принимается», – говорится в сообщении.

В СУ СК по Коми дважды заводили уголовные дела. Однако затем эти процессуальные решения отменялись надзорным органом. Далее было вновь возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе и результатах расследования представят Бастрыкину.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.