В одном магазине Воркуты за день задержали двух агрессивных посетителей

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии дважды за один день пресекли нарушения общественного порядка в одном из магазинов Воркуты.

В первом случае тревожную кнопку нажали из-за мужчины 1988 года рождения, который пришел в магазин в состоянии опьянения. По данным Росгвардии, посетитель громко кричал, нецензурно выражался и обвинял кассира в краже денег. Прибывшие правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции.

Позже сигнал тревоги из этого же магазина поступил повторно. На месте росгвардейцы обнаружили агрессивного мужчину 1984 года рождения, который размахивал руками и ругался матом. На замечания сотрудников магазина и требования правоохранителей он не реагировал, поэтому к нему применили физическую силу и наручники.

Оба нарушителя были доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.