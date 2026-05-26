В Коми аферисты массово звонят жителям, представляясь сотрудниками «Ростелекома»

Настоящие сотрудники компании не запрашивают коды и пароли

В Печоре зафиксирована волна мошеннических звонков: злоумышленники представляются сотрудниками «Ростелекома» и пытаются получить у жителей конфиденциальную информацию. Об этом сообщили в ОМВД России «Печорский».

По данным полиции, в дежурную часть поступает большое количество обращений от граждан. Аферисты звонят с неизвестных номеров и под предлогом проверки системы, разблокировки услуг или списания задолженности просят сообщить личные данные.

Чаще всего мошенники создают ощущение срочности, пугая блокировкой услуг или крупными списаниями денег. Под этим предлогом они пытаются узнать данные банковских карт, коды из СМС, пароли или убедить установить на телефон приложения для удаленного доступа.

Правоохранители напоминают, что настоящие сотрудники Ростелекома не требуют сообщать полные данные банковских карт, пароли или коды подтверждения. При подозрительных звонках жителям советуют прервать разговор и самостоятельно связаться с оператором или банком по официальным телефонам.