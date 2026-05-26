В Усть-Куломском районе школьника избили и обстреляли из-за вейпа

В Коми суд вынес приговор подросткам, устроившим разбой ради электронной сигареты

Усть-Куломский районный суд признал троих подростков виновными в разбойном нападении на сверстника ради электронной сигареты.

Как установил суд, вечером 23 сентября 2025 года подростки напали на знакомого, требуя отдать вейп. Когда тот отказался, двое начали удерживать его и обыскивать, а третий направил в лицо потерпевшему пневматический пистолет. После очередного отказа подросток выстрелил в ногу школьнику.

Потерпевший попытался убежать, однако нападавшие продолжили преследование. В ходе погони один из подростков повалил его в канаву, сдавливал шею, а другой ударил в спину. После этого злоумышленники забрали электронную сигарету.

Суд пришел к выводу, что подростки действовали по предварительному сговору и признал их виновными по статье о разбое, совершенном группой лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия.

С учетом раскаяния, положительных характеристик и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил подросткам наказание в виде обязательных работ. Также с родителей несовершеннолетних взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего — от 15 до 30 тысяч рублей.