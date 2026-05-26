В Коми у водителя конфисковали стоимость проданного авто за пьяную езду

Суд назначил нарушителю 240 часов обязательных работ

Сосногорский городской суд Коми признал жителя Троицко-Печорска виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Кроме наказания, суд постановил конфисковать стоимость машины, которую мужчина успел продать во время расследования уголовного дела.

Как установил суд, в 2023 году водитель уже был привлечен к административной ответственности за нетрезвую езду и лишен прав. Однако в ночь с 20 на 21 октября 2025 года он вновь сел за руль и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, что по закону приравнивается к нахождению в состоянии опьянения.

Суд признал его виновным по статье о повторном нетрезвом вождении и назначил 240 часов обязательных работ. Поскольку автомобиль Renault Logan, на котором ехал мужчина, был продан в период расследования, суд постановил взыскать его стоимость в доход государства.