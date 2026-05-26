В Сыктывкаре женщина упала в автобусе и сломала руку

В понедельник, 25 мая, в салоне автобуса в Сыктывкаре упала пассажирка, пострадавшая получила перелом предплечья. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла около 7.40. Неустановленный автобус ехал по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Тентюковской в сторону Петрозаводской. Напротив дома №141 при начале движения в салоне упала пассажирка.

В результате ДТП женщина 1983 года рождения получила закрытый перелом предплечья. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. Автобус и водителя ищут.