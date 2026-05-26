В Коми 14-летний подросток устроил ДТП: пострадали четыре человека

В понедельник, 25 мая, под Усинском 14-летний водитель устроил ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла около двух часов ночи. Подросток 2011 года рождения ехал за рулем Hyundai Accent ехал по подъезду к селу Колва в сторону Усинска. На шестом километре юный водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет, а затем опрокинулась.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану лба. У 14-летнего пассажира диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану лба и нижней губы. Еще один 14-летний подросток получил ушибы плеча и пальца. Кроме того, у 16-летнего пассажира диагностировали ушиб левого плеча, а также ссадины верхней трети левого предплечья.

Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась. Легковушка находится на спецстоянке.