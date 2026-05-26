Сыктывкарец торговал наркотиками: его посадили на девять лет

В Ухте ранее судимого жителя Сыктывкара признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Ранее мужчину судили за наркоторговлю. Осенью 2025 года, будучи «закладчиком» в составе организованной группы, пытался продать наркотики. В ноябре 2025 года на 300-м километре трассы Сыктывкар – Нарьян-Мар фигуранта задержали сотрудники ФСБ. Сыктывкарец ехал в Ухту, чтобы спрятать наркотики в тайники.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя столицы Коми виновным. Горожанина приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

«Судом конфискованы мобильные телефоны подсудимого, которые являлись средством совершения преступления», – говорится в сообщении.