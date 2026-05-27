В ходе СВО погиб рядовой Петр Карманов из Коми

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
В ходе специальной военной операции погиб рядовой Петр Карманов. Об этом сообщается на сайте администрации Прилузского района.
Мужчина был родом из поселка Кыддзявидзь. В августе 2024 года он заключил контракт с министерством обороны России. Известно, что Петр Карманов служил механиком-водителем отделения механизированных мостов инженерно-технического взвода инженерно-саперной роты.
Боец погиб 16 апреля 2025 года.
