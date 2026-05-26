В Сыктывкаре велосипедный вор напал на двух женщин: его будут судить

В Сыктывкаре пьяный велосипедный вор напал на двух женщин

В Сыктывкаре 42-летнего местного жителя обвиняют в краже и покушении на грабеж с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Сыктывкарец совершил преступления 26 августа 2025 года. Пьяный горожанин украл велосипед у дома № 20 по улице Старовского. Мужчина катался на нем несколько часов, а потом пошел пешком. Около магазина на улице Морозова, 2 житель столицы Коми вновь попытался украсть чужой велосипед.

«Однако сработавшая сигнализация соседнего транспорта привлекла внимание к происходящему», – говорится в сообщении.

Из магазина вышли две женщины. Одна из них оказалась хозяйкой велосипеда. Увидев сыктывкарца на пешеходном переходе, женщины попытались его остановить. В ответ обвиняемый оттолкнул одну из них, а другую как минимум дважды ударил в лицо, и та упала.

«Задержать злоумышленника помогли прохожие, вовремя вмешавшиеся в ситуацию», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.