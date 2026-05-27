Хотел пойти в театр: житель Сыктывкара отдал мошенникам 20 тысяч рублей

Мошенники украли у 27-летнего жителя Сыктывкара 20 тысяч рублей под предлогом оплаты билетов на фейковом сайте республиканского драмтеатра. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Онлайн-знакомая предложила сыктывкарцу посетить молодежный спектакль в республиканском драмтеатре. Девушка прислала в мессенджер ссылку на оформление билетов. Сайт был очень похож на официальный. Молодой человек ввел все реквизиты карты. Далее на экране высветилась ошибка и объявление об отклонении платежа.

«Виртуальная приятельница попросила горожанина связаться с техподдержкой площадки, представитель которой убедил его совершить еще несколько финансовых операций. Однако «платежная система» снова не сработала», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что со счета сыктывкарца списалось 20 тысяч рублей, а онлайн-знакомая перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.