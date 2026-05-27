В Коми водитель грузовика устроил ДТП с погибшим: его работодатель заплатит 700 тысяч рублей

В Коми бизнесмен заплатит 700 тысяч рублей за гибель человека в ДТП

В Коми с индивидуального предпринимателя взыскали 700 тысяч рублей в качестве морального вреда за гибель человека в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе судов республики.

Трагедия произошла в декабре 2022 года. Водитель грузовика МАЗ, являющийся работником ИП, устроил ДТП, в результате которого погиб один человек. Корткеросский районный суд признал работника виновным. Кроме того, с работодателя взыскали компенсацию морального вреда. Согласно решению Интинского городского суда, бизнесмен должен заплатить 700 тысяч рублей.