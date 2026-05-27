В Коми обещают грозу и град

В 12 муниципалитетах Коми ожидается гроза и град 27 мая

В среду, 27 мая, в 12 муниципалитетах Коми ожидается гроза и град. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми ожидается гроза, местами ливень и град. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. При этом порывы будут достигать 15-17 м/с. Этот прогноз будет актуальным до 23.00.

Непогода затронет Усть-Цилемский, Удорский, Ухтинский, Троицко-Печорский, Княжпогостский, Корткеросский, Усть-Куломский, Сыктывдинский, Сысольский, Усть-Вымский и Ижемский районы. В районе Сыктывкара ожидается гроза, ливень, локально град.