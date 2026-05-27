В Сыктывкаре столкнулись Daewoo и мотоцикл: погиб один человек

В среду, 27 мая, в Сыктывкаре столкнулись Daewoo Nexia и мотоцикл Honda, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 7.03. Мужчина 1984 года рождения ехал на мотоцикле по подъезду к промышленному узлу «Дырносский». Он двигался от улицы Панева в направлении подъезда к ТБО. Выполняя обгон, мотоциклист врезался в Daewoo. За рулем легковушки находился мужчина 1950 года рождения.

В результате ДТП погиб один человек. Мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. Его четыре раза привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.