В Коми 80-летнюю автомобилистку будут судить за смертельное ДТП

Уголовное дело направлено в Ухтинский городской суд

В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 80-летней жительницы Ухты, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, авария произошла 13 января 2026 года на трассе Сыктывкар — Ухта — Печора. Управляя автомобилем Toyota RAV4, пенсионерка выезжала со второстепенной дороги и, как считает следствие, не уступила дорогу машине Nissan Primera, двигавшейся по главной. В результате произошло столкновение.

За рулем Nissan находился 65-летний мужчина, который получил множественные травмы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стало нарушение сердечного ритма, возникшее как осложнение ушиба сердца на фоне хронических заболеваний.

Обвиняемая полностью признала вину. В качестве компенсации морального вреда она выплатила родственникам погибшего 650 тысяч рублей.