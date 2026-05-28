НовостиОбщество28 мая 2026 6:00

В Коми будут судить 19-летнюю девушку за кражу у пенсионерки 700 тысяч рублей

Девушка забирала деньги у пенсионеров и передавала их неизвестным
Общий ущерб потерпевшим в нескольких регионах превысил 6,9 млн рублей

Коми завершили расследование дела 19-летней жительницы Вологодской области, обвиняемой в мошенничестве в составе организованной группы.

По версии следствия, мошенники убедили девушку, что ее счет «взломали террористы», и предложили стать внештатным сотрудником правоохранительных органов. После «присяги» ее отправили в Ухту, где она забрала у пенсионерки 700 тысяч рублей, которые позже передала неизвестному в Московской области.

Следствие считает, что по такой же схеме девушка помогла похитить у пенсионеров из Карелии, Чувашии и Бурятии 6,9 млн рублей. Вину она признала и частично возместила ущерб — 120 тысяч рублей.